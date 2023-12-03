البنتاجون: سفينة حربية أمريكية وأخرى تجارية تعرضتا للهجوم في البحر الأحمر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن سفينة حربية أمريكية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

وأوضحت “البنتاجون” أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم، اليوم الأحد، في البحر الأحمر؛ مما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضح البنتاجون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني)، والسفن التجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".

وكان الجيش البريطاني، قال في وقت سابق، إن هجوما بطائرة من دون طيار وانفجارات وقعت في البحر الأحمر دون الخوض في تفاصيل.

لم يحدد البنتاجون المكان الذي يعتقد أن النيران جاءت منه. ومع ذلك، يشن الحوثيون في اليمن سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، فضلاً عن إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل بينما تشن حرباً ضد حماس في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أن قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن هجوم بطائرة بدون طيار في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أبلغت الوكالة، عن نشاط لطائرات بدون طيار انطلقت من اليمن، فضلا عن انفجار محتمل، ودعت السفن في المنطقة إلى توخي الحذر.