القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض مسيرة إيرانية في الخليج

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض طائرة تابعة للجناح الجوي لحاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" الأمريكية لمسيّرة إيرانية في الخليج.

وقالت القيادة المركزية إن المسيرة الإيرانية حلقت بطريقة غير آمنة وغير مهنية أثناء عمليات طيران حاملة الطائرات في الخليج.

وأكدت القيادة أن البحرية الأمريكية ستواصل التحليق والإبحار حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

وأعلن قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في وقت سابق عن تنفيذ إيران عمليات "غير آمنة وغير مهنية" قرب حاملة الطائرات أيزنهاور والمجموعة المرافقة في مياه الخليج.

كما ذكر مسؤول أمريكي، أن المدمرة البحرية (يو إس إس كارني) التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قرب مضيق باب المندب.