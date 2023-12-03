عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض مسيرة إيرانية في الخليج

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض طائرة تابعة للجناح الجوي لحاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" الأمريكية لمسيّرة إيرانية في الخليج.

وقالت القيادة المركزية إن المسيرة الإيرانية حلقت بطريقة غير آمنة وغير مهنية أثناء عمليات طيران حاملة الطائرات في الخليج.

وأكدت القيادة أن البحرية الأمريكية ستواصل التحليق والإبحار حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

وأعلن قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في وقت سابق عن تنفيذ إيران عمليات "غير آمنة وغير مهنية" قرب حاملة الطائرات أيزنهاور والمجموعة المرافقة في مياه الخليج.

كما ذكر مسؤول أمريكي، أن المدمرة البحرية (يو إس إس كارني) التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قرب مضيق باب المندب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

ترشيحاتنا

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

طريقة دفع فاتورة كهرباء ديسمبر 2023 عن طريق الإنترنت

تصريحات نارية لرئيس أنبي عن سبب انتقال مصطفى شلبي للزمالك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز| صور

لم يكن له أي دور.. رمضان السيد يفتح النار على إمام عاشور

أسرع طريقة لرفع البلاء وتفريج الهم.. الشعراوي نصح بها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

احذر تناول الشاى و القهوةً بعد الأكل مباشرةً | لهذه الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

أقدم الأعشاب.. فوائد القرفة لمرضى السكر

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ