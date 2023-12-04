مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثي على السفن بالبحر الأحمر

قالت بعثة الإمارات الدائمة لدي الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضافت بعثة الإمارات الدائمة لدي الأمم المتحدة في بيان عبر صفحتها على منصة إكس، أن أعضاء مجلس الأمن أشاروا إلى أن التهديدات المستمرة والهجمات السابقة ضد محطات النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

ووفقا لبيان البعثة الإماراتية، فقد طالب أعضاء مجلس الأمن بوقف جميع هذه الهجمات والإجراءات فورًا، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن السفينة إن في جالاكسي ريدر وطاقمها.

https://x.com/UAEMissionToUN/status/1731463072923996210?s=20

وعلى جانب آخر، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، بيانا تعليقا على استهداف مليشيات الحوثي 3 سفن تجارية تابعة لـ 14 دولة بـ 4 هجمات منفصلة في المياة الدولية في البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أن المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني استجابت لنداءات الاستغاثة وقامت بتقديم المساعدة لهذه السفن.