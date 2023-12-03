حقيقة وقوع إصابات وتلوث جراء الهجوم على سفينة الحاويات في البحر الأحمر

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأنه لا يوجد إصابات أو تلوث جراء الهجوم على سفينة الحاويات في البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن شركة برنارد شولت التي تدير السفينة "نمبر 9" التي تعرضت لهجوم بالبحر الأحمر، أنها تبحر حاليًا دون إصابات.

وأوضحت الشركة أن سفينة "نمبر 9" ترفع علم بنما وأصيبت بمقذوف أثناء عبورها مضيق باب المندب.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر بحرية قولها، أن طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات، قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

كما استهدفت طائرات مسيرة أيضًا سفينة لنقل البضائع الجافة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها، بأن سفينة تجارية بريطانية تعرضت لهجوم حوثي في باب المندب.

وقالت مصادر لـ"الحدث"، إن السفينة التي هاجمها الحوثي ترفع علم المملكة المتحدة، وطاقمها بريطاني.

وأضافت أن سفنًا حربية أمريكية وإسرائيلية تصدت لهجوم الحوثي بالمسيرات على السفينة البريطانية.