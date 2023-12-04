لميس الحديدي تحذر: ارتفاع أسعار الأرز وأزمة محتملة على غرار السكر

حذرت الإعلامية لميس الحديدي من أن الأرز قد يواجه ازمة على غرار السكر خلال الفترة القادمة قائلة : " إحنا بنحذر من أزمة أخرى وهي أزمة الأرز الي ربما تظهر الأيام المقبلة إحنا من فترة كنا شفنا سعر كيلو الأرز كان وصل إلى 30-35 جنيهاً وده تقريباً الي بيحصل دلوقتي".



تابعت عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on قائلة : " الأرز بدأنا نشوف أرقام بعدت عن حاجز 26 و37 جنيهاً ووصلت إلى الثلاثين جنيهاً ولا نتمنى أن لا ترتفع السعر مجدداً ".



أكملت : لما نشوف مثل هذه المؤشرات لازم نقف ونقول احتمال نكون رايحين لمشكلة لماذا ترتفع أسعار الأرز؟، إحنا مازلنا في انتظار حل أزمة السكر والأرز، ووزير التموين وعد بحلها خلال أسبوعين. حتى هذه اللحظة السكر بـ50 جنيها رغم ضخ الحكومة كميات كبيرة من السكر".