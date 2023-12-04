دويدار: الزمالك خاض مباراة سوار بشخصية البطل

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أن الأبيض خاض مباراة سوار كوياه الغيني بشخصية البطل.

وقال دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "معتمد جمال قام بتغيير طريقة اللعب، وبدأ اللاعبون يشاركون في مراكزهم الطبيعية".

وأضاف بعد فوز الزمالك على سوار الغيني برباعية نظيفة في كأس الكونفدرالية: "إعادة اللاعبين لمراكزهم يجعل المحللون والجماهير يقيمون اللاعب بنفسه".

وتابع: "الزمالك خاص مباراة سوار بشخصية البطل، وأبارك لجمهور نادي الزمالك على تحقيق الفوز".