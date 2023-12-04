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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استهداف القواعد الأمريكية.. الولايات المتحدة تشن ضربات انتقامية في العراق

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة للدفاع عن النفس في العراق ضد تهديد وشيك في موقع إطلاق طائرات مسيرة.

وعلى جانب آحر، قالت مصادر أمنية عراقية، إنه تم مقتل 5 عناصر من ميليشيا عراقية في ضربة يشتبه أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذتها.

وأعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، الأحد، أنها استهدفت قاعدة أمريكية في القرية الخضراء شمال شرق سوريا بطائرة مسيرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".

كما أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، استهداف قاعدة عين الاسد الأمريكية في العراق بطائرة مسيرة.

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