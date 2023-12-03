عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات صاروخية .. قصف قاعدتين أمريكيتين في سوريا والعراق

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الأحد، استهداف قاعدة امريكية شمال شرق سوريا برشقة صاروخية كبيرة.

كما أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، استهداف قاعدة عين الاسد الأمريكية في العراق بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة الميادين اللبنانية، باستشهاد 5 أعضاء من المقاومة الإسلامية في العراق في ضربة جوية أمريكية بشمال كركوك في العراق.

رئيس أركان الجيش الإيراني يزور العراق على رأس وفد عسكري رفيع المستوى

العراق.. تدفق المواطنين على مستشفى المقدادية لتشييع شهداء العملية الإرهابية

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ، في وقت سابق، تبنيها استهداف قاعدتين للاحتلال الأمريكي بأربع هجمات، استهدفت اثنتان منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، واثنتان استهدفتا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق منذ أيام ، بالطائرات المسيّرة، وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر.

العراق سوريا قاعدة أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

موضوعات متعلقة

حماس ترد علي تهديدات إسرائيل باستهداف قادة الحركة

أول رد من حركة الجهاد الإسلامي على قرار بريطانيا العسكري بشأن غزة

بيان عاجل من حماس بعد قرار الأمريكيين العرب حجب أصواتهم عن بايدن

أوكرانيا تقر بعجزها عن زيادة الإنتاج العسكري لتحقيق التكافؤ أمام روسيا

قوته 6.8 ريختر.. زلزال عنيف يضرب سواحل الفلبين

بعد تدخل أمريكا.. إسرائيل تعدل خططها القتالية في جنوب غزة

المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات ومدن غلاف غزة بضربات صاروخية مكثفة

بسبب تساقط الثلوج .. إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن منازل بأوروبا

ترشيحاتنا

بيان من القيادة المركزية الأمريكية بشأن استهداف 3 سفن في البحر الأحمر

بعد استهداف القواعد الأمريكية.. الولايات المتحدة تشن ضربات انتقامية في العراق

أخبار الفن| وفاة أشرف عبد الغفور.. وصور سيارته المهشمة في الحادث

بلاش حركات أوفر.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ المصريين بشأن الانتخابات الرئاسية

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

لميس الحديدي تحذر: ارتفاع أسعار الأرز وأزمة محتملة على غرار السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

في اليوم العالمي لذوي الهمم.. صورة تدمي القلب من قطاع غزة |شاهد

اللحم أبرزها.. أكلات ترفع نسبة الحديد في الجسم

هذا حلم ولا حقيقة!. فيديو يدمي القلوب لطفلة من قطاع غزة

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ