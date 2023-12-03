ضربات صاروخية .. قصف قاعدتين أمريكيتين في سوريا والعراق

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الأحد، استهداف قاعدة امريكية شمال شرق سوريا برشقة صاروخية كبيرة.

كما أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، استهداف قاعدة عين الاسد الأمريكية في العراق بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة الميادين اللبنانية، باستشهاد 5 أعضاء من المقاومة الإسلامية في العراق في ضربة جوية أمريكية بشمال كركوك في العراق.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ، في وقت سابق، تبنيها استهداف قاعدتين للاحتلال الأمريكي بأربع هجمات، استهدفت اثنتان منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، واثنتان استهدفتا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق منذ أيام ، بالطائرات المسيّرة، وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر.