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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على بعد كيلو ونصف..القوات الإسرائيلية تعرض حياة المئآت في المستشفي الإندونيسي للخطر

المستشفي الإندونيسي
المستشفي الإندونيسي في غزة

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البورش، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبعد نحو كيلو ونصف عن المستشفى الإندونيسي في شمال غزة.

يأتي ذلك وسط قصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس.

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال هاجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "أهمية المساعدة الجوية التي تقدمها القوات الجوية للقوات البرية"، قائلاً إن الضربات الجوية ضد مقرات حماس ومنشآت تصنيع الأسلحة والأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ تحد من التهديدات التي تواجه العملية البرية.

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