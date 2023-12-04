العميد سمير راغب يوضح استراتيجية إسرائيل في غزة بعد انهيار الهدنة.. فيديو

تحدث العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، عن استراتيجية إسرائيل على الأرض في غزة بعد انهيار الهدنة.



وقال سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "إسرائيل تعتمد حاليا على الاستخدام المفرط للقوة، والقتل بدون تمييز وإزالة الأحياء بما فيها من مدنيين أو عسكريين".

وأضاف: "الاستراتيجية تعتمد أنه بدلا من إزالة عسكريين متخندقين يتم إزالة الحي بما فيه مع عدم الاكتراث للرأي العلم العالمي"، لافتا: "إسرائيل حاليا تعمل على إجلاء السكان من خان يونس إلى رفح".



وأشار: "إسرائيل بتستخدم نظرية حلة الضغط لإجبار الفلسطينيين على النزوح للحدود وهدفها جعل غزة غير قابلة للحياة وحماس ذريعة فقط".