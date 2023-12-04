رسميا.. الجيش الإسرائيلي يعلن شن عملية برية في كامل قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال هاجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "أهمية المساعدة الجوية التي تقدمها القوات الجوية للقوات البرية"، قائلاً إن الضربات الجوية ضد مقرات حماس ومنشآت تصنيع الأسلحة والأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ تحد من التهديدات التي تواجه العملية البرية.

وأضاف هاجاري: "سياستنا واضحة سنضرب بقوة أي تهديد ضد أراضينا".

وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأنه من المتوقع أن تبدأ قوات الفرقة 162 التابعة للجيش الإسرائيلي عملية برية الليلة للسيطرة على مدينة جباليا في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن هذه الخطوة ستشمل أيضا الاستيلاء على مخيم جباليا للاجئين.

ولفتت إلي أنه من المتوقع أن يشن الجيش الإسرائيلي، بقيادة الفرقة 36، عملية برية لاحتلال حي الشجاعية شرقي غزة خلال الـ24 ساعة القادمة.