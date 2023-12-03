تونس.. وصول أول طائرة عسكرية تحمل 20 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة

وصلت، مساء اليوم الأحد، أول طائرة عسكرية تونسية تحمل على متنها 20 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة فضلا عن21 مرافقا، سيتلقون العلاج في تونس.

وقال رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس رضا الضاوي، في تصريح لسبوتنيك، إن من بين المصابين أطفال بعمر سنة و13 سنة إضافة إلى شباب بعمر 19 سنة و21 سنة.

وأضاف أنه سيتم توزيع هؤلاء المصابين على مصحات ومستشفيات العاصمة تونس، إلى جانب المستشفى العسكري، ومن المنتظر أن تصل خلال الأيام القادمة طائرة أخرى ستنقل دفعة ثانية من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في تونس.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذه لنحو 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من الشهر الجاري.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري نشره على حسابه الرسمي على "إكس"، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة، فيما أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حركة حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت نفقا ملغما في مدينة غزة فيه قوات إسرائيلية.