مصرع 11 شخصا.. انفجار خطير لـ بركان مارابي في إندونيسيا يخلف دمارا هائلا

أفادت رويترز للأنباء نقلا عن متحدث باسم فريق البحث والإنقاذ المحلي في إندونيسيا، إن 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في ثوران بركان في جزيرة سومطرة بـ إندونيسيا.

وأضاف المتحدث أنه تم العثور على 3 أشخاص أحياء، بينما هناك 12 آخرون في عداد المفقودين.

وأمس الأحد، حدث ثوران هائل لـ بركان مارابي في سومطرة، ووفقا للبيانات الأولية، أصدر البركان رمادا يصل ارتفاعه إلى أكثر من 15 ألف متر في الهواء.

ويعتبر ميرابي بركان من بين أكثر من 120 بركانا نشطا في إندونيسيا، المعرضة لاضطرابات زلزالية بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع يحيط بحوض المحيط الهادئ.

ويعود آخر ثوران كبير لـ بركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالى 280 ألف نسمة، وكانت هذه أعنف ثورة له منذ عام 1930 عندما تسبب بمقتل نحو 1300 شخص. وفي العام 1994، لقي حوالى 60 شخصا حتفهم بسبب ثوران آخر.