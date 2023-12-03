42 متنزّها في عداد المفقودين.. شاهد ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

ظهرت أعمدة رماد بيضاء ورمادية لأكثر من 3 آلاف متر في الهواء، نتيجة ثوران بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا، الأحد.

أظهر مقطع فيديو انتشر اليوم الاثنين كيف هبت سحب الرماد الساخن على بعد عدة أميال إلى الشمال من إندونيسيا نتيجة البركان الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا.

ووفقاً لمركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، فرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي، حيث وضعه في أعلى مستوى تأهب.

ووفقاً للتقارير المحلية، لا توجد أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا بعد ثوران البركان، لكن ما زال 42 متنزّها في عداد المفقودين.

وحسب وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب سومطرة/ سجّل 70 شخصا مرورهم في نقطتي دخول إلى ميرابي عبر نظام الحجز عبر الإنترنت منذ السبت.

https://twitter.com/JackStr42679640/status/1731274004798095414

بركان ميرابي

وقال أحمد ريفاندي، المسؤول في مركز مراقبة ميرابي، إنه لم تقع إصابات، كما تم نصح القرويين بالبقاء على بعد 3 كيلومترات من فوهة البركان، ويكونون مدركين لخطر الحمم البركانية المحتملة.

وأضاف عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن الرماد المتساقط غطى عدة قرى.

وأوضح أن حالة التأهب لثوران بركان ميرابي تظل عند ثاني أعلى مستوى، منبهًا: “السلطات تراقب البركان من كثب بعد أن رصدت أجهزة الاستشعار نشاطا متزايدا في الأسابيع الأخيرة”.

وفي السياق نفسه، نوهت وكالة الأرصاد اليابانية، بأنها تقوم حاليا بتقييم ما إذا كان هناك تسونامي محتمل في البلاد بسبب النشاط البركاني في ميرابي.

ثوران ميرابي

يعتبر بركان من بين أكثر من 120 بركانا نشطا في إندونيسيا، المعرضة لاضطرابات زلزالية بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع يحيط بحوض المحيط الهادئ.

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالى 280 ألف نسمة، وكانت هذه أعنف ثورة له منذ عام 1930 عندما تسبب بمقتل نحو 1300 شخص. وفي العام 1994، لقي حوالى 60 شخصا حتفهم بسبب ثوران آخر.