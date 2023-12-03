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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا تعلن عن خسائر جراء فيضانات حول أكبر بحيرة بركانية في العالم

فيضانات في اندونيسيا
فيضانات في اندونيسيا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن سيولاً مفاجئة قرب بحيرة توبا في إقليم سومطرة شمال البلاد أودت بحياة شخص واحد على الأقل وتسببت بفقدان 11 آخرين، فيما تم إجلاء نحو 200 شخص.

ووفقا لوكالة "رويترز"، وقالت الوكالة، في بيان في الساعات الأولى من اليوم الأحد، إن أمطاراً غزيرة أعقبتها فيضانات مفاجئة، مساء الجمعة، ضربت المنطقة الواقعة على ضفاف البحيرة ما ألحق أضراراً بعشرات المنازل وكنيسة ومدرسة وفندق، لافتة إلى أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة أن السيول جرفت أحجاراً كبيرة وأشجاراً وطمياً إلى سفوح التلال، ما جعلها تغمر بعض المنازل بالكامل.

وتوبا هي أكبر بحيرة بركانية في العالم ومقصد سياحي شهير للسائحين المحليين والأجانب.

إدارة الكوارث اندونيسيا أمطارا غزيرة خسائر كبيرة فيضانات مفاجئة

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