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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اغتيال فلاديمير بوتين!.. توقعات بابا فانجا لعام 2024 ونبوءة تحققت في أول ديسمبر

اغتيال فلاديمير
اغتيال فلاديمير بوتين!..توقعات بابا فانجا لعام 2024

مع نهاية كل عام، وقرب عام ميلادي جديد يعود اسم العرافة البلغارية الشهيرة، بابا فانجا، للأضواء من جديد مثيرة الجدل، فبرغم وفاتها عام  1996، إلا أن عشرات التنبؤات قبل وفاتها والتي تمتد حتى عام 5079 ما زال يتحقق منها حتي الآن. 

 

سلط تقرير جديد لعدة صحف أجنبية منها “نيويورك بوست الأمريكية” و “الديلي ستار” البريطانية الضوء على نبوءة تحققت للعرافة البلغارية الشهيرة بابا فانجا إضافة إلى أبرز توقعاتها لعام 2024 ميلاديًا. 

كانت العرافة البلغارية بابا فانجا حذرت من وقوع عاصفة شمسية، وهي بالفعل حدثت يوم 1 ديسمبر 2023، لكنها حدثت بآثار متخلفة  وأكثر سلامًا عما توقعه من كوارث . 

وحذرت الفيزيائية، تاميثا سكوف الناس من الحدث الشمسي قبل حدوثه 1 ديسمبر، قائلة: "من المتوقع أن تضرب العاصفة الأرض بحلول منتصف نهار الأول من  (ديسمبر)، وإذا تم توجيه المجال المغناطيسي بشكل صحيح، فمن المتوقع أن يصل الشفق إلى عمق خطوط العرض الوسطى. ومن المحتمل حدوث مشكلات في استقبال راديو الهواة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، خاصة على الجانب الليلي من الأرض".

ولحسن الحظ، فإن الكارثة التي تنبأت بها فانجا لم تتحقق، بل أنتجت العاصفة الشمسية بدلاً من ذلك مشاهد جميلة بشكل لا يصدق عبر السماء حيث لجأ الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور التي التقطوها.

 

وقعات بابا فانجا لعام 2024 ونبؤءة تحققت في أول ديسمبر 


توقعات العرافة البلغارية بابا فانجا 2024 

وشملت تنبوءات الصوفية العمياء بابا فانجا السبعة لعام 2024: اغتيال بوتين على يد مواطن روسي، ومن قبيل الصدفة، في الشهر الماضي فقط، ادعى شخص ما على قناة روسية على تطبيق تيليجرام يُدعى "الجنرال إس في آر" كذباً أن بوتين قد مات ولم يبق منه سوى جسده المزدوج؛ لكن الكرملين نفى ذلك ووصفه بأنه “سخيف”، كما اتهم أندريه يوسوف، المتحدث باسم المخابرات الدفاعية الأوكرانية، روسيا فيما بعد بنشر شائعة حول وفاة بوتين لاختبار شعبيته.

2- الإرهاب الأوروبي: توقعت فانجا أن أوروبا ستشهد تصاعدا في الإرهاب وأن دولة كبيرة إما أن تجري اختبارات أسلحة بيولوجية أو تشن هجمات في العام المقبل.

3- الكوارث المناخية
وتوقعت أن تكثر الكوارث الطبيعية في العام المقبل حيث قالت إنه بالإضافة إلى الأحداث الجوية، قد يكون هناك أيضًا ارتفاع في مستويات الإشعاع، حسبما ذكرت صحيفة صن.

4- ازمة اقتصادية
وتوقع فانجا أن يؤدي ارتفاع الديون والتوترات العالمية وتحول السلطة من الغرب إلى الشرق إلى تأجيج أزمة اقتصادية.

5- هجوم المقهى
 المتسلون سيبدأون في استهداف البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء ومحطات معالجة المياه، الأمر الذي سيؤدي إلى تضخيم التهديدات للأمن القومي.

6- الثورة التكنولوجية
وقال فانجا إن الحوسبة الكمومية ستشهد طفرة كبيرة، حيث تقوم أجهزة الكمبيوتر الكمومية بمعالجة المعلومات بشكل أسرع من أجهزة الكمبيوتر القياسية، كما توقعت أيضًا زيادة في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI).

7- الاكتشافات الطبية: كان لدى فانجا بعض الأخبار الجيدة - سيكون لدينا قريبًا علاج لكل من السرطان ومرض الزهايمر.

وتوقعت أيضًا عودة الشيوعية في عام 2076، وأن يتمكن الناس من السفر عبر الزمن في عام 2304.

تتوقف توقعاتها في عام 5079، وهو الوقت الذي تتوقع فيه نهاية العالم.
 

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