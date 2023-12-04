المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للمحيطات السفير بيتر طومسون يناقش أوجه التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار

ناقش الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو، مع السفير بيتر طومسن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للمحيطات، أوجه إعداد برامج مشتركة تدعم من قبل الأمم المتحدة إلى الدول الإفريقية فى مجال التنمية المستدامة للمحيطات.

مشاركة معهد علوم البحار

وذلك على جانب فاعليات ورش العمل التي تنعقد فى جناح المحيط فى المنطقة الزرقاء فى اطار فاعليات اليوم الاول من مؤتمر المناخ COP 28 الذي يشارك به المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، حيث تم مناقشة وضع اولويات البرامج التي تساهم على التنمية المستدامة للثورات البحرية مع الحفاظ على البيئة البحرية للسواحل الافريقية.

حيث قد تم دعوة السفير لزيارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لمشاهدة امكانيات المعهد وزيارة مركز التدريب الافريقي الذى تم انشائه بالمعهد لتدريب الكوارد العلمية الافريقية للمعهد القومي لعلوم البحار والتدريب على السفن البحثية التابعة للمعهد التي بها امكانيات علمية متميزة فى مجال الحفاظ على البيئة البحرية واستكشاف الثروات الطبيعية.

الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد