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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للمحيطات السفير بيتر طومسون يناقش أوجه التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار

الدكتور عمرو زكريا
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار وال

ناقش الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو، مع السفير بيتر طومسن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للمحيطات، أوجه إعداد برامج مشتركة تدعم من قبل الأمم المتحدة إلى الدول الإفريقية فى مجال التنمية المستدامة للمحيطات.

مشاركة معهد علوم البحار 

 وذلك على جانب فاعليات ورش العمل التي تنعقد فى جناح المحيط فى المنطقة الزرقاء فى اطار فاعليات اليوم الاول من مؤتمر المناخ COP 28 الذي يشارك به المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، حيث تم مناقشة وضع اولويات البرامج التي تساهم على التنمية المستدامة للثورات البحرية مع الحفاظ على البيئة البحرية للسواحل الافريقية.

 

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علوم البحار: ندعم شباب الباحثين من روسيا ومصر المهتمين بدراسات الاقتصاد الأزرق

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بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد علوم البحار

 حيث قد تم دعوة السفير لزيارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لمشاهدة امكانيات المعهد وزيارة مركز التدريب الافريقي الذى تم انشائه بالمعهد لتدريب الكوارد العلمية الافريقية للمعهد القومي لعلوم البحار والتدريب على السفن البحثية التابعة للمعهد التي بها امكانيات علمية متميزة فى مجال الحفاظ على البيئة البحرية واستكشاف الثروات الطبيعية.

الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد علوم البحار والمصايد معهد علوم البحار

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