بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد علوم البحار

وقعت مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، بروتوكولا للتعاون المشترك مع رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو زكريا حمودة؛ لتنفيذ المشروعات البحثية الحيوية ذات الاهتمام المشترك.



وقالت الدكتورة منى عبد اللطيف - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن بروتوكول التعاون جاء في إطارالدور الرائد الذي تقوم به المدينة في التعاون والتكامل بين المراكز و المعاهد والهيئات البحثية، وتفعيلا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بشأن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية والأجهزة العلمية والقوى البشرية المؤهلة والمدربة لكل منتسبي مجتمع البحث العلمي في مصر.



وأضافت أن بروتوكول التعاون يستهدف الوصول إلى أرقى المستويات لتناسب معايير الجودة المنشودة والتواصل الدائم مع المجتمع في مصر وتبادل الخبرات العلمية في الموضوعات المشتركة.



وأشارت إلى أنه تم وضع تصور مستقبلي لتطبيق البروتوكول بشكل عملي من خلال عدة محاور ومشروعات مشتركة في مجالات (معالجة مياه الصرف في المزارع السمكية - إنتاج المواد النانومترية - إنتاج مواد طبية تستخدم كمضادات للسرطان من مخلفات الأسماك - التعاون في مجال الطاقة من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر).



وأوضحت أن البروتوكول ينص أيضا على تنفيذ التدريب العلمي والتعاون الأكاديمي، وتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وإقامة ودعم اللقاءات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، والربط مع الجهات الصناعية والأكاديمية والمهنية.



جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد هو أحد المؤسسات البحثية الوطنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث تتمثل مهمة المعهد في الحفاظ على البيئات المائية المصرية المختلفة وحمايتها وتعزيزها، وأيضا تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية وموارد المياه العذبة من خلال زيادة إمكاناتها لإنتاج الغذاء ومكافحة التلوث من جميع المصادر والعمل على الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة من خلال تطوير وإدخال أساليب جديدة.