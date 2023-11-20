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تعليم

علوم البحار: ندعم شباب الباحثين من روسيا ومصر المهتمين بدراسات الاقتصاد الأزرق

رئيس المعهد القومى
رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو حمودة

أكد رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو حمودة، أن المعهد سيوفر جميع إمكانياته لخدمة شباب الباحثين من روسيا ومصر المهتمين بدراسات الاقتصاد الأزرق.


جاء ذلك خلال استقباله بمقر المعهد للوفد المصري والروسي المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة، تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد الأزرق"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الخارجية، والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وذلك خلال الفترة من 16 - 23 نوفمبر الجاري، استكمالاً لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وقدم رئيس المعهد نبذة تقديمية عن تاريخ المعهد والذي تأسس عام 1918، والذي يُعد أقدم المعاهد المتخصصة بمجال علوم البحار في أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه يحتل المركز الأول لتصنيف المعاهد البحثية في مجال علوم البحار على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط. 


وأشار حمودة الى أن مهمة المعهد تتمثل في حماية وتعزيز البيئات المائية المصرية المختلفة، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية من خلال زيادة إمكاناتها لإنتاج الغذاء ومكافحة التلوث وتطوير وإدخال تقنيات جديدة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بالإضافة الى دراسات المراقبة المستمرة للمياه المصرية والاستكشافات البحرية، وتقييم الموارد الطبيعية البحرية. 


كما أكد أن المعهد يتبع نهجا مبتكرا للبحث والخبرة والتدريب وتبادل المعرفة لصالح مصر والدول الإفريقية، مما يجعل العلم والابتكار محركين رئيسيين في تنميتها. 


كما استعرض أهم المجالات والمشروعات القومية التى ينفذها المعهد لخدمة الاقتصاد الأزرق بمصر مثل الدراسات الخاصة بقناة السويس و الموانى البحرية، ودراسات استكشافات الغاز والبترول والمعادن والآثار الغارقة في المياه الإقليمية المصرية، ودراسات الاستزراع السمكى و المصايد. 
ولفت رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد إلى سفن الأبحاث الخاصة بالمعهد والمجهزة بأحدث أجهزة المسح البحرى ومُعدات متقدمة تساعد في زيادة الاكتشافات البحرية، وكذلك إجراء دراسات بيئية وبحثية في أعماق البحار.


من جانبها، قدمت الدكتورة سوزان الغرباوى نائب رئيس المعهد شرحا مختصرا لجدول أعمال المنتدى للأيام القادمة، وما يحتويه من محاور علمية سوف يتم مناقشتها، والتي تشمل استكشاف المحيطات من أجل الاقتصاد الأزرق، وتسخير قوة تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك في الاقتصاد الأزرق، وإمكانيات قطاع النقل البحرى في الاقتصاد الأزرق. 


وخلال الزيارة تفقد الوفدان المصري والروسي المعامل المركزية المُجهزة بأحدث التقنيات والمُعدات، ومكتبة ضخمة ومُتخصصة في مجال علوم البحار تحتوي على مصادر معرفية غنية وتراثية، وقاعات تدريب، ومحاضرات مُجهزة بأعلى المعايير، ومقرات لمراكز تدريب دولية ،وقام المشاركون بزيارة الاكواريوم التابعة للمعهد.


ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة بعد النجاحات التي حققها المنتدى في نسخه الثلاث الماضية والتي أقيمت النسخة الأولى منه في روسيا الاتحادية 2021 ، والمنتدى الثاني أقيم في مصر 2021 والثالث الذي أقيم في روسيا الإتحادية 2022 ، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعاً لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد الأزرق".


ويهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى دعم عام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاقتصاد الأزرق بين الشباب المصري والروسي، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، ووضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا.

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