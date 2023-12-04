بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن هجوم إرهابي استهدف جامعة في الفلبين

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة ولاية مينداناو في ماراوي بـ الفلبين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان له عبر موقعها الرسمي، إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع اليوم خلال قداس كاثوليكي أقيم في جامعة ولاية مينداناو في ماراوي بالفلبين.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها: "إننا نحزن على الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي في الجامعة، وقلوبنا مع المصابين".

وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع شركائها الفلبينيين، وتقف إلى جانب شعب الفلبين في رفض هذا العمل العنيف، مؤكدة على التزامها بسلامة وأمن شعب الفلبين.