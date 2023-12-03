قوته 6.8 ريختر.. زلزال عنيف يضرب سواحل الفلبين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، تسجيل زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 125 كيلومترا شرق مدينة بوتوان الفلبينية التي يبلغ عدد سكانها 309 آلاف شخص، مشيرا إلي أن الزلزال وقع علي عمق 55 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد معلومات عن إصابات أو أضرار محتملة.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، محافظة سورسوجون في الفلبين.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 41 كلم شرق المحافظة، وعلى عمق 63 كلم.