لليوم الثاني على التوالي.. زلزال عنيف يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، محافظة سورسوجون في الفلبين، اليوم الأحد.



وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 41 كلم شرق بلدة برشلونة في المحافظة، وعلى عمق 63 كلم.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كان قد أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، أمس السبت، عن هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب الفلبين، بعد الزلزال القوي الذي بلغ 7.5 ريختر.

وتوقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ، في وقت سابق اليوم، ضرب أمواج مد عاتية لكل من الفلبين واليابان قريبا، بعد أن ضرب زلزالا بقوة 7.5 درجة، جزيرة مينداناو بالفلبين على عمق 63 كيلومترا.