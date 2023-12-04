لأول مرة.. أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر في سويسرا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق أدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية في سفارة مصر بسويسرا.



ووصف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشهد ذهاب أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية مشهد تقديري، مشيرا إلى أنه في الغالب هذه هي المرة الأولى الذي يشارك فيها أحمد فؤاد في الانتخابات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الملك أحمد فؤاد قد زار مصر في شهر مارس الماضي، لافتا إلى أن الملك أحمد فؤاد صلى في مسجد الرفاعي وزار قبر والده كما أنه زار محافظة الأقصر في جولة سياحية مع أسرته.