مشاركة ملك مصر السابق في انتخابات الرئاسة.. وتعليق مثير من أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة نرى الملك أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق، ملك مصر والسودان، يشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية، موضحا أن الملك أحمد فؤاد الثاني، شارك في الاستحقاق الرئاسي وهذه أول مرة تحدث.



أضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الملك أحمد فؤاد، زار مصر مؤخرا، قائلا:"أول مرة أشوفه في الانتخابات".



وأشار أحمد موسى ، إلى أنه لأول مرة في التاريخ أن ملك يدلي بصوته في انتخابات بلده، منوها إلى أنه لم يراه من قبل، قائلا:"ده نازل مخصوص علشان ينتخب، والصور المتداولة عنها أوضحت أنه انتخب وأدلى بصوته لمن، ونزل لأول مرة يتخب مصر، وهو ملك ابن ملك مصر والسودان.

