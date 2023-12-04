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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اخترقت الحدود.. تحذير خطير من الصين إلى الولايات المتحدة بسبب سفينة حربية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين

أعلن الجيش الصيني ، اليوم الإثنين، أن سفينة حربية أمريكية اخترقت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية التابع للقوات المسلحة الصينية، في بيان له، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين بهذه التصرفات.

وأضاف المتحدث، أن الولايات المتحدة تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير.

وفي وقت سابق، انتقدت بكين واشنطن، واصفة إياها بأنها أكبر تعطيل للسلام في بحر الصين الجنوبي بعد أن دخلت سفينة حربية أمريكية المياه القريبة من الجزر المتنازع عليها، وفق ما ذكرت صحف صينية.

وقال الجيش الصيني إنه "حذر" مدمرة أمريكية دخلت "بشكل غير قانوني" مياهه الإقليمية بالقرب من جزر شيشا ، المعروفة أيضًا باسم باراسيل.

وأضاف قيادة الجبهة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي إنها ردت بتعبئة القوات البحرية والجوية "لتتبع ومراقبة" السفينة الأمريكية في المياه التي تطالب بها بكين وهانوي وتايبيه.

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