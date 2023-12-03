أمريكا في ورطة.. تحذير خطير من البنتاجون بسبب الصين

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، حذرت من أن الولايات المتحدة تتخلف عن الصين في إنتاج الأسلحة.

وأضافت “بوليتيكو”، نقلًا عن مسودة استراتيجية التصنيع الدفاعي الوطني،: "في الوقت الحالي، لا تمتلك القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية القدرات أو القدرة أو خفة الحركة أو المرونة اللازمة لتلبية مجموعة كاملة من متطلبات الإنتاج العسكري بسرعة وعلى نطاق واسع".

وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تستطيع إنتاج "أفضل سلاح لها في العالم" بالسرعة الكافية.

وذكرت “بوليتيكو”: "يشكل عدم التطابق هذا خطرًا استراتيجيًا متزايدًا حيث تواجه الولايات المتحدة، التحدي المتمثل في دعم العمليات القتالية النشطة مع احتواء تهديد كبير ومتقدم تقنيًا يلوح في الأفق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ولفتت إلى أن “الصين أصبحت مركزًا صناعيًا عالميًا في بناء السفن والإلكترونيات الدقيقة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، والآن تتجاوز الصناعة الصينية بشكل كبير قدرات الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في أوروبا وآسيا”.

وأكدت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن "تكلفة هذه الدعوة إلى العمل قد تبدو باهظة، ولكن عواقب التقاعس عن العمل أو الفشل أعظم".