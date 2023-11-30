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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أموالنا تنفد.. نداء عاجل من البنتاجون لـ الكونجرس بشأن دعم أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة كجزء من الميزانية العسكرية المعتمدة، لكن هذه الأموال تنفد بالفعل.

وأضافت سينج، في إفادة صحفية: “نواصل تزويد أوكرانيا بما في وسعنا وما تبقى من الميزانية الرئاسية المتاحة.. أموالنا تنفد”.

وأوضحت أن “السلطات الأمريكية تأمل أن يقبل الكونجرس طلب الرئيس جو بايدن بتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة من أجل مواصلة تقديم الدعم العسكري”.

وفي وقت سابق من اليوم، رفضت النائبة الأمريكية، مارجوري تايلور جرين، خطة رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا مايك جونسون لدعم أوكرانيا، المرتبطة بتشديد سياسات الحدود الأمريكية.

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وكتبت جرين، عر منصة “إكس”، أنها لم توافق على خطة جونسون، مشيرة إلى أن القتال في أوكرانيا “لا يحظى بدعم غالبية الأمريكيين”.

وأضافت عضوة الكونجرس: "أوكرانيا ليست الولاية الأمريكية رقم 51… توقفوا عن تمويل أوكرانيا".

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