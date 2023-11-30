عضوة بالكونجرس ترفض خطة رئيس مجلس النواب الأمريكي لمساعدة أوكرانيا

رفضت النائبة الأمريكية، مارجوري تايلور جرين، اليوم الخميس، خطة رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا مايك جونسون لدعم أوكرانيا، المرتبطة بتشديد سياسات الحدود الأمريكية.

وكتبت جرين، عر منصة “إكس”، أنها لم توافق على خطة جونسون، مشيرة إلى أن القتال في أوكرانيا “لا يحظى بدعم غالبية الأمريكيين”.

وأضافت عضوة الكونجرس: "أوكرانيا ليست الولاية الأمريكية رقم 51… توقفوا عن تمويل أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، يصر على دعم مشروع قانون لتعزيز حماية الحدود الأمريكية عندما ينظر مجلس الشيوخ في مسألة تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وسبق أن وصف جونسون مساعدة أوكرانيا بأنها أولوية بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، لكنه ربط تخصيص أموال إضافية لذلك بتشديد سياسة الحدود الأمريكية.