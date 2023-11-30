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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف صادم من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

اعتراف صادم من زيلينسكي
اعتراف صادم من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي انتخب في الأصل بناء على تعهدات حملته المناهضة للحرب ويعد الآن بموجة أخرى من التجنيد الإجباري، بأن بلاده قد لا تنضم أبدا إلى الناتو.

وردا على سؤال حول مستقبل الأمن القومي الأوكراني، قال زيلينسكي إنه لا يعرف ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من الانضمام إلى الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة.

وأضاف: “لا نعرف كيف سينتهي الأمر ... لن يتمكن أحد من الإجابة على ذلك بالتأكيد. إما أن نكون في الناتو، أو لن نكون في الناتو”.

وأمس في بروكسل، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن أوكرانيا يمكن أن تصبح عضوا في الكتلة، «عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط».

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وأضاف أن «أوكرانيا تسير على طريق حلف شمال الأطلسي، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي، مع بدء عملية الانضمام».

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