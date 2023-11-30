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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادر على التحمل.. إعلام بريطاني: بوتين يفوز في أوكرانيا

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

ذكرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، أنه يبدو أن روسيا تنتصر في الوضع المحيط بأوكرانيا، مشيرة إلي أنها قد تفوز بسبب تردد أوروبا.

وأوضحت المجلة البريطانية، أن “الغرب يستطيع أن يفعل المزيد لإحباط خطط بوتين.. وإذا أراد، فيمكنه استخدام موارد صناعية ومالية أكبر بكثير من تلك التي تمتلكها روسيا”.

وأضافت أن “غياب الرؤية الاستراتيجية يعيق الغرب، وخاصة في أوروبا”.

وتابعت: "السبب الذي يجعل فوز بوتين ممكنا هو أن هدفة هو القدرة على التحمل، وليس الاستيلاء على الأراضي".

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وفي الوقت نفسه، "تشاجر" الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، وتظهر استطلاعات الرأي الداخلية في أوكرانيا أن فضائح الفساد والمخاوف بشأن مستقبل البلاد قوضت سمعة زيلينسكي بين الناخبين.

روسيا أوكرانيا اوروبا بوتين

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