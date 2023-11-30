تحذير أمريكي عاجل من سقوط مدن كبرى في أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إنه يمكن للجيش الروسي السيطرة علي المزيد من المدن في أوكرانيا، بما في ذلك خاركيف وأوديسا إذا لزم الأمر.

وأضاف ماكجريجور: "أعتقد أن الروس سيحتفظون بالأراضي التي أصبحت الآن تحت سيطرتهم، وقد يستولون أيضًا على المناطق الممتدة من أوديسا إلى خاركيف".

وأوضح أن “الجيش الأوكراني يتعرض للهزيمة في مسرح العمليات العسكرية”.

وقال ماكجريجور، إن “القوات الروسية أخذت زمام المبادرة الآن”، مشيرا إلي أن الجيش الروسي قد يستمر في التحرك ببطء نحو الغرب.

وحذر قائلاً: “سوف يحصلون على ما يريدون، سواء أحببنا ذلك أم لا”.

وخلص ماكجريجور إلى أن أوكرانيا لا تحتاج إلى إمدادات من الأسلحة والذخيرة، بل إلى حل للصراع لإنهاء الكارثة في البلاد.