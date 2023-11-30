بسبب تراجع سكان أوكرانيا.. بوتين يطالب الروسيات بإنجاب 8 أطفال على الأقل

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء في روسيا بإنجاب أكثر من 8 أطفال وذلك بسبب تراجع نسبة السكان في أوكرانيا، محذرًا من استحالة حل "المشاكل الديموغرافية الكارثية" في روسيا بمزيد من الأموال والفوائد والدعم الاجتماعي.

وأعادت تصريحات بوتين الأخيرة إلى الأذهان، تصريحات سابقة له أعلن فيها إعادة إحياء جائزة من زمن الحقبة السوفيتية للنساء اللاتي ينجبن 10 أطفال أو أكثر في الوقت الذي تواجه فيه روسيا أزمة ديموغرافية تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان جوزيف ستالين أسس في 1944 لقب "البطلة الأم" لتشجيع العائلات الكبيرة بعد وفاة عشرات الملايين من المواطنين السوفيت خلال الحرب العالمية الثانية، فحصلت أكثر من 400 ألف امرأة على الجائزة قبل إلغائها في 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

وبموجب مرسوم أصدره بوتين، ستحصل على مليون روبل، تعادل 16 ألفا من الدولارات، ولمرة واحدة، كل من يبلغ طفلها العاشر عيد ميلاده الأول، بشرط أن يظل الأطفال التسعة الآخرون على قيد الحياة. كما سيحصلن على ميداليات ذهبية لبطلة الأم المزينة بالعلم الروسي وشعار الدولة.

