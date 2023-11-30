عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تراجع سكان أوكرانيا.. بوتين يطالب الروسيات بإنجاب 8 أطفال على الأقل

صدى البلد

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء في روسيا بإنجاب أكثر من 8 أطفال وذلك بسبب تراجع نسبة السكان في أوكرانيا، محذرًا من استحالة حل "المشاكل الديموغرافية الكارثية" في روسيا بمزيد من الأموال والفوائد والدعم الاجتماعي.

وأعادت تصريحات بوتين الأخيرة إلى الأذهان، تصريحات سابقة له أعلن فيها إعادة إحياء جائزة من زمن الحقبة السوفيتية للنساء اللاتي ينجبن 10 أطفال أو أكثر في الوقت الذي تواجه فيه روسيا أزمة ديموغرافية تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

ألمانيا تعلق على انخفاض اهتمام الرأي العام  بالحرب في أوكرانيا.. ماذا قالت؟

لا توجد خطة.. اعتراف أمريكي صادم بشأن دعم أوكرانيا

وكان جوزيف ستالين أسس في 1944 لقب "البطلة الأم" لتشجيع العائلات الكبيرة بعد وفاة عشرات الملايين من المواطنين السوفيت خلال الحرب العالمية الثانية، فحصلت أكثر من 400 ألف امرأة على الجائزة قبل إلغائها في 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

وبموجب مرسوم أصدره بوتين، ستحصل على مليون روبل، تعادل 16 ألفا من الدولارات، ولمرة واحدة، كل من يبلغ طفلها العاشر عيد ميلاده الأول، بشرط أن يظل الأطفال التسعة الآخرون على قيد الحياة. كما سيحصلن على ميداليات ذهبية لبطلة الأم المزينة بالعلم الروسي وشعار الدولة.
 

روسيا بوتين فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

موضوعات متعلقة

ألمانيا تعلق على انخفاض اهتمام الرأي العام  بالحرب في أوكرانيا.. ماذا قالت؟

لا توجد خطة.. اعتراف أمريكي صادم بشأن دعم أوكرانيا

ترشيحاتنا

عامر حسين: الزمالك لم يقدم خطابات رسمية بخصوص مشاركته في كأس الرابطة

بدأت في صلاة الظهر وتذكرت عدم أداء الصبح.. فهل يجوز تغيير النية؟

ميدو يهاجم منتقدي معتمد جمال: مدرب كبير.. وحزين من ولاد النادي

بسبب تراجع سكان أوكرانيا.. بوتين يطالب الروسيات بإنجاب 8 أطفال على الأقل

"السينما والجندية المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

جمعوا أموالا طائلة من المواطنين.. ننشر تحقيقات عصابة تهريب المهاجرين لأمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو لافت.. نادين نجيم تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كلاسيكية .. بوسي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. لقاء الخميسي تثير الجدل | شاهد

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ