لا توجد خطة.. اعتراف أمريكي صادم بشأن دعم أوكرانيا

قال عضو الكونجرس الأمريكي، مايك تيرنر، اليوم الأربعاء، إن طلب المساعدة لكييف يواجه عدة مشاكل، إحداها عدم وجود خطة من الإدارة الأمريكية بشأن أوكرانيا.

وأضاف تيرنر، أن "إحدى هذه المشاكل هي عدم قدرة الإدارة على صياغة خطة ناجحة".

وقال عضو الكونجرس الأمريكي، خلال حدث للمجلس الأطلسي: “نحن نناقش في الكونجرس ما سنفعله، وكيف سنحقق أهدافنا، وما هي أهدافنا وغاياتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن أوكرانيا لا يمكن أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بسبب خطر الحرب العالمية الثالثة وبسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الأقليات القومية في البلاد.

وأشار زيجارتو، إلى معاهدة واشنطن التي أسست حلف شمال الأطلسي والتي بموجبها لا يمكن الانضمام إلى الحلف إلا للدول التي تساهم في أمن المنظمة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال وزير الخارجية المجري: "من الواضح الآن أن الدولة التي تعيش حالة حرب لا تساهم في أمن المنطقة".