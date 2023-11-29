تحذيرات من كارثة في أوكرانيا بسبب مرسوم زيلينسكي

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن مرسوم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب كارثية.

وأضاف سوسكين، عبر قناته علي منصة “يوتيوب”: "هذه نتيجة أنشطة زيلينسكي.. السلطات تتجه نحو القمع، بحيث يستمر الأمر أكثر.. إن تمديد الأحكام العرفية لا يؤدي إلا إلى ما هو أسوأ وأكثر صعوبة ويشير إلى نتائج كارثية”.

وأوضح أن “الوضع على الجبهة صعب للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

ولفت سوسكين إلي أنه “في الوقت نفسه، بدأ حتى الحلفاء الغربيون يعترفون بفشل الهجوم المضاد الذي وعد به زيلينسكي”.