هل يشكل تهديدًا.. صحيفة: زيلينسكي يمنع الإدارات المحلية من التواصل مع قائد قواته

كشفت صحيفة أوكرانية، أن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه رؤساء الإدارات المحلية بـ"وقف أي اتصال" مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وقالت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، "الأسبوع الماضي، أصدر مكتب رئيس أوكرانيا تعليماته لرؤساء الإدارات الإقليمية بوقف أي اتصال مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني".

وبحسب الصحفي يوري نيكولوف، فإن مكتب زيلينسكي اتخذ هذه الخطوة "حتى لا تثير النخب المحلية أي جدل حول زالوجني".

وكتبت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن زالوجني الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر خوض السياسة.

ولفتت إلى تصريحات زالوجني الأخيرة، حول الجمود على الجبهة وفشل الهجوم المضاد الأوكراني وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وأن كل الحسابات كانت خاطئة، التي أغضبت زيلينسكي، وكانت إحدى العلامات غير المباشرة للصراع بينهما.