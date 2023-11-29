بيان عاجل من مكتب زيلينسكي بشأن مفاوضات السلام مع روسيا

قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا ترفض فكرة التفاوض مع روسيا حول اتفاق سلام.

وكتب بودولياك، عبر “تليجرام”: “لا في فبراير ومارس 2022، ولا في أي وقت آخر، وخاصة اليوم، لم تكن هناك ولا يمكن أن تكون هناك أي مفاوضات سلام حقيقية”.

وزعم أن روسيا تنوي استعادة الاتحاد السوفياتي.

ووصف بودولياك، تصريحات السياسيين الروس حول استعدادهم للمفاوضات بأنها “محاولة لتبرير العدوان وتحقيق وقف عملياتي للصراع”.

وأمس، قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا عام 2022، فلاديمير ميدينسكي، إن إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا أمر ممكن إذا تم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلي أن روسيا لم ترفض أبدًا المفاوضات.

وقال ميدنسكي للصحفيين ردا على سؤال حول الظروف التي يمكن بموجبها إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا: “اتفاق السلام أمر ممكن إذا تم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة”.

وأكد أن موسكو لم ترفض قط التفاوض مع كييف.

وأضاف ميدنسكي: “قناعتي الشخصية العميقة هي أنني وأوكرانيا لدينا ماض تاريخي مشترك، ونحن شعب واحد، ولدينا مستقبل تاريخي مشترك لا مفر منه”.