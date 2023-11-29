حلف الناتو يوجه ضربة قوية لـ أوكرانيا.. تفاصيل

كشف بيان صادر عن وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي”الناتو”، عن استبعاد توريد الأسلحة الفتاكة من برنامج التعاون بين الناتو وأوكرانيا لعام 2024.

وأوضح البيان، أن “الناتو سيواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدة غير الفتاكة التي تشتد الحاجة إليها" .

وبحسب وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، أصرت بودابست على هذا الموقف لتجنب مخاطر التصعيد، وبالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى أن المشاركة في البرنامج طوعية.

وأضاف: "أوكرانيا تقاتل من أجل نفسها ومن أجل سلامة أراضيها... لكنني أقول مرة أخرى: هذه ليست حربنا، لذلك نرفض أي نهج ينطلق من هذا".

كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق إن حلفاء كييف سيواصلون تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الهجومية.