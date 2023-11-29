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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف موعد انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” عند استيفاء كافة الشروط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بلينكن، إن "أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي عندما توافق جميع الدول الأعضاء في الحلف على ذلك وعندما يتم استيفاء جميع الشروط".

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن جميع دول الناتو متفقة على أن انضمام أوكرانيا إلى الكتلة غير ممكن حاليًا.

أوكرانيا حلف شمال الأطلسي الناتو

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