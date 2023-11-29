ألمانيا تعلق على انخفاض اهتمام الرأي العام  بالحرب في أوكرانيا.. ماذا قالت؟

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إن انخفاض الاهتمام بالصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى عواقب سلبية.

وكتبت بيربوك، عبر منصة “إكس”، أن “انخفاض اهتمام الرأي العام بالصراع في أوكرانيا أمر قاتـ.ـل".

وأضافت أنه “يجب على الدول الغربية بذل كل ما في وسعها لدعم نظام كييف على طريق الحرية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو الكونجرس الأمريكي، مايك تيرنر، إن طلب المساعدة لكييف يواجه عدة مشاكل، إحداها عدم وجود خطة من الإدارة الأمريكية بشأن أوكرانيا.

وأضاف تيرنر، أن "إحدى هذه المشاكل هي عدم قدرة الإدارة على صياغة خطة ناجحة".

وقال عضو الكونجرس الأمريكي، خلال حدث للمجلس الأطلسي: “نحن نناقش في الكونجرس ما سنفعله، وكيف سنحقق أهدافنا، وما هي أهدافنا وغاياتنا".