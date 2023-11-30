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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا على وشك الاستسلام.. جنرال أمريكي يشبه زيلينسكي بـ موسوليني

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن أوكرانيا على وشك الاستسلام، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يسير على طريق بينيتو موسوليني.

وكتب ماكجريجور، عبر منصة “إكس”: "أوكرانيا على وشك الاستسلام… لقد ألغيت الانتخابات في أوكرانيا عام 2024. ويتبع زيلينسكي نفس المسار الذي اتبعه موسوليني".

وأشار المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، إلى أنه كلما أسرع زيلينسكي في الرحيل، كلما كان الأمر أفضل بالنسبة له.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن الغرب يصر على أن يبدأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طريق إنهاء الصراع مع روسيا من خلال المفاوضات.

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وأضاف ماكجريجور، في مقابلة مع قناة “Judging Freedom” علي منصة “يوتيوب”:  "وراء الكواليس، طُلب من زيلينسكي رسم مسار نحو نوع من تسوية الصراع من خلال المفاوضات.. وأعتقد أن هذه المهمة مستحيلة بالنسبة لزيلينسكي".

أوضح أنه “لا يزال الرئيس الأوكراني يعلن رغبته في الذهاب إلى النهاية المنتصرة، لأنه في بداية الصراع وعده الحلفاء الغربيون "بأي شيء وكل شيء".

أوكرانيا البنتاجون زيلينسكي

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