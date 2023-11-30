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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بوتين عازم على استمرار الصراع في أوكرانيا

أمريكا وروسيا وأوكرانيا
أمريكا وروسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن روسيا تحاول تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا هذا الشتاء.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “يبدو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عازم على استمرار الصراع في أوكرانيا”.

وكانت النائبة الأمريكية، مارجوري تايلور جرين، رفضت خطة رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا مايك جونسون لدعم أوكرانيا، المرتبطة بتشديد سياسات الحدود الأمريكية.

وكتبت جرين، عر منصة “إكس”، أنها لم توافق على خطة جونسون، مشيرة إلى أن القتال في أوكرانيا “لا يحظى بدعم غالبية الأمريكيين”.

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وأضافت عضوة الكونجرس: "أوكرانيا ليست الولاية الأمريكية رقم 51… توقفوا عن تمويل أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، يصر على دعم مشروع قانون لتعزيز حماية الحدود الأمريكية عندما ينظر مجلس الشيوخ في مسألة تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا.

البيت الأبيض روسيا أوكرانيا بوتين

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