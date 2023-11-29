مصرع 15.. البنتاجون تعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت 4 ضربات لجماعات مرتبطة بإيران، خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن مصرع 15 شخصًا.

وقال المسؤول في البنتاجون لشبكة “سكاي نيوز عربية”: "وجّهنا 4 ضربات ضد جماعات إيرانية في المنطقة، وقضينا على 15 شخصا في الآونة الأخيرة، وقد لا نقف عند هذا الحد".

وحذر من عواقب أي تصرف، قائلا: "نحذر من أي سوء حسابات قد يؤدي إلى انزلاق عسكري في المنطقة ونحن لا نرغب بذلك".

ولفت إلى أن واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني بما فيه الحوثيون في اليمن"، مضيفا: "لا نعرف وجهة الصاروخ الذي أطلقته المليشيات والتحقيق جار لمعرفة ما إذا كان مسيرة مفخخة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "سفينة حربية أمريكية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون من داخل اليمن مقابل البحر الأحمر".