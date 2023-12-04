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إلهام أبو الفتح
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أصل الحكاية

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

وفاة الفنان أشرف
وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

سحابات من الحزن والأسى خيمت على الوسط الفني، بل وجماهير الفن في مصر والوطن العربي أجمع، بعد النبأ الصادم بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير.

وتحولت صفحات الفيسبوك والمواقع المصرية إلى سرادقات عزاء، ودعوات بالرحمة والمغفرة لـ الفنان الراحل، الذي أجمع الكثيرون على قيمته الفنية ومسيرته الخالدة في عالم الدراما.

كيف توفى الفنان أشرف عبد الغفور ؟

وفقًا للتحريات الرسمية، توفى الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم على الطريق الصحراوي، بينما كان في طريقه لزيارة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

 وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف؛ ما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه هو وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأوضحت التحريات، أنه بعد نقل الفنان وزوجته إلى المستشفى؛ أصيب بتوقف في عضلة القلب خلال محاولة إسعافه، وأعلن الأطباء وفاته. 

وتهشمت سيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف تماما، بينما تهشم إكصدام ومقدمة السيارة الأخرى التي صدمته.

صدمة ابنته ريهام.. وحالة زوجته بعد الحادث 

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية كشف عن  حالة ابنته وزوجته بعد الحادث، حيث قال إن  الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة تلفزيونية إن الوضع صعب جدا لأن زوجة الفنان أشرف عبدالغفور كانت معه وقت الحادث وتم نقلها للمستشفى، وهي في غرفة لوحدها ولا تعلم بوفاته حتى الآن.

وأضاف أن الفنانة ريهام عبدالغفور ابنة الفنان الراحل منهارة تماما، والموقف صعب جدا"، لافتا :" وكل ما أقولها حاجة تقولي هو اللي كان عارف كل حاجة وبيعمل كل حاجة".

وأوضح أن حالة زوجة أشرف عبدالغفور مستقرة وجيدة جدا، وتعاني فقط من كدمة في منطقة.

موعد صلاة الجنازة  

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف عبد الغفورغدا بمسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة الظهر مباشرة.

وسيُدفن جثمان الفنان الراحل في مقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.

فيديو مكان الحادث 

وعرضت الإعلامية لميس الحديدي من خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة أون، فيديو مباشر من مكان الحادث.

 وأظهر الفيديو الاضرار التي لحقت بسيارة الفنان الراحل إثر الحادث، والتي تسببت في وفاته عقب اصطدام عنيف بالرصيف بعد صدمة من الخلف.

ووفقًا للبيانات الاولية، فإن الحادث خلا من وجود شبهة جنائية على الإطلاق.

الصورة الأخيرة .. الوداع 

كان الظهور الأخير للفنان اشرف عبد الغفور من خلال مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، أغسطس الماضي، حيث كان حاضرًا بصحبة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

آخر ظهور للفنان أشرف عبد الغفور

 

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