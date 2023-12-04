تعرف على رئيس حكومة فريد زهران في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران خلال لقائه أنه لم يحدد بعد حتى اللحظه اسم رئيس وزراء حكومته في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية وبسؤاله هل: ممكن تبقي على الدكتور مدبولي مثلا لفترة انتقالية؟.



و‎أجاب في لقاء عب برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قائلا: "معتقدش.. هو ليه سياسة مختلفة يا إما بينفذ بمنطق عبد المأمور وأنا أصلا رافض منطق إن رئيس الجمهورية هو يتحكم في السلطات.. رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات وبيعطي مساحات لأجهزة المختلفة بما فيها مساحة السلطة التنفيذية.. ويكون رئيس الوزراء حقيقي وعنده صلاحيات حقيقية".



‎وبسؤاله عن هل تفكر في ترشيح اسم دكتور زياد بهاء الدين رئيسا للوزارء، أجاب قائلا: “ياريت.. لما تقوليلي مدبولي أقولك لا، زياد أه”.