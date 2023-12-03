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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرشح الرئاسي فريد زهران: خضنا الانتخابات بأقل قدر من الضمانات المطلوبة

فريد زهران
فريد زهران

 كشف فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المرشح الرئاسي أنه من التيار المدني  طالب بعدة ضمانات  تخص نزاهة الانتخابات منها  مثلاً الافراج عن المعتقلين على ذمة قضايا الراي  حتى يشاع جو من الطمأنينة " .

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فريد زهران: مصر ليست محرومة من الخبرات ومن يصلحون لرئاسة البلاد بـ الآلاف

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وأكد في لقاء عبر   برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أنه بالرغم من الحصول على  أقل القليل من الضمانات  المطلوبة إلا أننا قررنا المشاركة في العملية الانتخابية رغم  الانتقادات التي تعرضت لها لأني  خضت الانتخابات مع  ما تم الحصول عليه من ضمانات قليلة  وأنه كان يرد على تلك الانتقادات بأن المشاركة تتم في الهامش الممكن والمتاح على اعتبار أن السياسة هي فن الممكن والمتاح".


وواصل:  بناء المجال السياسي هو الهدف تمهيداً للانتخابات القادمة   بعد ست سنوات بنساهم في بناء مجال سياسي عام ".


ورداً على سؤال الحديدي: المشارك في الانتخابات يعتمد على أمرين إما شعبية جارفة وكاريزما  تخطف قلوب الناس أو  قاعدة جماهيرية  حزبية  قوية .. وعلى مدار خبرتك في العمل السياسي والعام لمدة خمسين عاماً  إلا أنك لم تخض حتى أي انتخابات  حتى على مقعد مجلس نواب فإلى ماذا ترتكن ؟،   ليرد قائلاً : " معتمد على الهامش المتاح  والحزب وأدائي وتاريخي السياسي  والحزب وحققت أكثر مما كنت أتوقعه   وأدائنا الحزبي ومع الهامش المتاح في الاعلام والمحافظات حققنا فيه الكثير بأكثر من المتوقع ".


وتابع: " نجاح التأثير الذي أتحدث عنه  في تغيير المزاج العام لدى الشارع المصري  تحكمه الصناديق من جهة ومن جهة أخرى العدوان على غزة وهذا له تأثير كبير  على المصريين حيث أن ال{اي العام منشغل بهذه المسألة   بالإضافة إلى  شريحة من المواطنين في ضوء تلك التحديات ترى ضرورة الاعتماد على رئيس عسكري   وبالتالي   استمرار النظام الراهن أكثر أماناً "، مشدداً أنه لايوجد تقليد  إنتخابي أو نص قانوني أو دستوري   يرى أنه في حالات المخاطر حتى في الحرب نفسها ضرورة   أن يكون الرئيس المنتخب عسكري  قائلاً :  أحنا مش في حالة حرب  إحنا تعرضنا لمخاطر".

فريد زهران

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