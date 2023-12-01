حملة المرشح فريد زهران تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، المصريين بالخارج، إلى المشارك في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذكرت الحملة في بيان لها، أنه تزامنا مع بدء التصويت الرسمي للمصريين بالخارج والذي بدأ منذ دقائق في نيوزيلاندا تدعو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران كافة المصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام لإرساء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم علي الحرية والمساواة وسيادة القانون.

كما دعت الحملة للتصويت لمرشحها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتقوم السفارات بتحضيرات واستعدادات لاستقبال الناخبين من أبناء الجاليات المصرية، ومن بينها سفارة مصر في مدريد بإسبانيا، وفي الإمارات العربية المتحدة، والسفارة المصرية بالكويت، وفي قنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.