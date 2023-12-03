فريد زهران: مصر ليست محرومة من الخبرات ومن يصلحون لرئاسة البلاد بـ الآلاف

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المرشح الرئاسي، إن انتقاء فريقه المعاون ومستشاريه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية لا يجب أن يتم وقت الانتخابات فنحن لسنا مثل تقاليد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية مثلا.



تابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " عندنا مشكلة في ثقافة الشارع المصري عندما يقولون مين ينفع ؟ مين بديل ؟ وكأننا بلد لا يتجاوز عد سكانه 50 ألف نسمة ، نحن بلد عريق بها 100 مليون مصري ومن يصلحون لرئاسة البلاد مئات وربما الآلاف ومصر ليست محرومة من الخبرات والكفاءات والمواهب وأصحاب القدرة، المشكلة أننا نفكر في من يصلح وكأنه لغز ؟.



موضحاً أن الإعلان عن طاقم المستشارين والمعاونين له حال فوزه في انتخابات الرئاسة تسري عليه قاعدة " لكل حادث حديث " مشدداً أنه ليس مرشح فرد وإنما أنا مرشح بالأصالة عن حزب وتحالف أحزاب باعتباره تيار مدني يطالب بالتغيير الديموقراطي السلمي ".



وأضاف: " أنا مش فرد أنا أمثل تيار لأني ضد الترشح الفردي وضد التعامل مع موقع رئيس الجمهورية وكما أنه شخص أفضل من شخص من عدة نواحي تخضع لأفضلية غير منطقية سواء بتدينه أو غيره من العوامل خارج سياق المنطق في عملية الاختيار ".



أتم : " مافيش في مصر تقليد انتخابي أن المرشح بينزل بمعاونيه في الانتخابات الرئاسية أو معاه نائبه سواء كتقليد انتخابي أو نص قانوني أو دستوري ".