ممثلة حملة فريد زهران: إجراء انتخابات المحليات ضمن أولوياتنا

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه خلال السنوات السابقة كان هناك غلق للمجال العام في قضايا الرأي نتج عنه أن مساحة الأحزاب السياسية في الحركة ليست واسعة.

وتابعت خلال مشاركتها في مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة"، قائلة: "نطالب بالإفراج الفوري عن أي محبوس في قضية رأي إن لم يكن متهماً في قضايا إرهاب أو عنف".

وأشارت صابر، إلى أن الرقمنة لم تطبق بشكل كافي، وشددت على أن بناء الحياة السياسية يبدأ من المحليات، وقالت: "سنقوم بإجراء انتخابات المحليات بعد 6 أشهر من انتخابات الرئاسة في حال فوز مرشحنا، ويوجد فرق في الخدمات مابين المدن الكبيرة والمدن الأخرى، وسنعمل على فصل السلطات وتنحي الرئيس عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي".

وأضافت النائبة أميرة صابر أن رؤية المرشح فريد زهران لتنمية الحياة السياسية لن تأتي إلا بحرية النشر وحرية التعبير عن الرأي، وإتاحة المعلومات، والحوار الوطني اتفق على إصدار قانون لحرية إتاحة وتداول المعلومات، والتنمية السياسية ضرورية للتحرر من القبضة الأمنية، فالممارسين للعمل السياسي يخشون على أنفسهم، والحوار الوطني حدث لأنه كان هناك حاجة ضرورية للإصلاح السياسي، وجزء كبير من برنامجنا الانتخابي تضمن أشياء تعرض لها الحوار الوطني.

واستكملت: ثروة مصر من المصريين في الخارج جزء كبير منها مهدر، ونوجه رسالة للمصريين في الخارج بأن يشاركوا بشكل كبير في الانتخابات. وأكدت على أن المرشح الرئاسي فريد زهران يرى أن عودة الثقة في الاقتصاد من أهم أولوياته ولم يحدد مدة زمنية معينة لتحقيق ذلك.

أدار الحوار خلال المناظرة، الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائبة أميرة صابرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.