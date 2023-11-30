عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثلة حملة فريد زهران: إجراء انتخابات المحليات ضمن أولوياتنا

أميرة صابر، عضو
أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه خلال السنوات السابقة كان هناك غلق للمجال العام في قضايا الرأي نتج عنه أن مساحة الأحزاب السياسية في الحركة ليست واسعة. 

وتابعت خلال مشاركتها في مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة"، قائلة: "نطالب بالإفراج الفوري عن أي محبوس في قضية رأي إن لم يكن متهماً في قضايا إرهاب أو عنف".

وأشارت صابر، إلى أن الرقمنة لم تطبق بشكل كافي، وشددت على أن بناء الحياة السياسية يبدأ من المحليات، وقالت: "سنقوم بإجراء انتخابات المحليات بعد 6 أشهر من انتخابات الرئاسة في حال فوز مرشحنا، ويوجد فرق في الخدمات مابين المدن الكبيرة والمدن الأخرى، وسنعمل على فصل السلطات وتنحي الرئيس عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي".

وأضافت النائبة أميرة صابر أن رؤية المرشح فريد زهران لتنمية الحياة السياسية لن تأتي إلا بحرية النشر وحرية التعبير عن الرأي، وإتاحة المعلومات، والحوار الوطني اتفق على إصدار قانون لحرية إتاحة وتداول المعلومات، والتنمية السياسية ضرورية للتحرر من القبضة الأمنية، فالممارسين للعمل السياسي يخشون على أنفسهم، والحوار الوطني حدث لأنه كان هناك حاجة ضرورية للإصلاح السياسي، وجزء كبير من برنامجنا الانتخابي تضمن أشياء تعرض لها الحوار الوطني. 

واستكملت: ثروة مصر من المصريين في الخارج جزء كبير منها مهدر، ونوجه رسالة للمصريين في الخارج بأن يشاركوا بشكل كبير في الانتخابات. وأكدت على أن المرشح الرئاسي فريد زهران يرى أن عودة الثقة في الاقتصاد من أهم أولوياته ولم يحدد مدة زمنية معينة لتحقيق ذلك.

 أدار الحوار خلال المناظرة، الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائبة أميرة صابرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حملة المرشح الرئاسي فريد زهران الأحزاب السياسية مناظرة مرشحي الرئاسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

شقق إيجار وتمليك| تفاصيل طرح الحكومة 61 ألف وحدة سكنية وأخرى بـ 1200 جنيه في الشهر

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

ترشيحاتنا

الاقتراع السري المباشر.. الهيئة الوطنية تكشف طريقة التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

كيف يمكنني الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟ .. تفاصيل

سكودا وسيتروين .. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

هولندا تدعو دول أوروبا للاستعداد لـ الحرب

مصر تحقق المستحيل.. تأسيس عشرات الآلاف من الشركات بعام وهدية جديدة للمستثمرين

شيخ الرفاعية لـ صدى البلد: ندعم السيسي رئيسا لمصر 2024 ونؤيد مواقفه وقراراته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الطيارة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

أنا مسلمة.. ياسمين صبري ترد على أنباء زواجها سرا.. فماذا قالت؟

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ