عودة الرهائن والمساعدات لغزة.. بلينكن يكشف تفاصيل اتصاله مع وزير الخارجية القطري

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أنه أجرى اتصالا مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل الثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وقال بلينكن عبر حسابة على منصة إكس: "تحدثت مع رئيس الوزراء القطري حول الجهود المستمرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن وزيادة مستويات المساعدات للمدنيين في غزة".

https://x.com/SecBlinken/status/1731475831510192473?s=20

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء القطرية "كونا"، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الوزراء القطري مجددا التزام قطر، إلى جانب شركائها في الوساطة، بالجهود المستمرة الرامية إلى إعادة الهدوء إلى المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال الاتصال، عن قلقه من أن استمرار القصف في قطاع غزة بعد تلك الهدنة الإنسانية، يعقد مساعي الوساطة ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

ونقل آل ثاني إدانة دولة قطر الثابتة لجميع أشكال استهداف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال، بما في ذلك سياسة العقاب الجماعي، غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف.

ووفقا لوكالة الأنباء، أكد بن حمد الحاجة الملحة لفتح الممرات الإنسانية لضمان المرور الآمن لمساعدات الإغاثة والمساعدات للفلسطينيين المتضررين من الصراع المستمر.