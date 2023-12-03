قطر تطالب بتحقيق دولي فوري لـ جرائم الاحتلال في غزة

جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إدانة بلاده الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في قطاع غزة.

وطالب آل ثاني، في تصريحات، اليوم الأحد، بتحقيق دولي فوري وشامل ومحايد لجرائم الاحتلال في غزة، مؤكدًا مواصلة بلاده الجهود مع الدول الفاعلة لاستئناف الهدنة وصولًا لوقف دائم لإطلاق النار بالقطاع.

وسبق أن جرى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، بمساعدة وساطة أجنبية، وشهد وقفًا للقتال لمدة 7 أيام، مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ووفقا لاتفاق الهدنة، دخلت المزيد من المساعدات إلى غزة، وبدأ التوقف عن الحرب في 24 نوفمبر، وتم تجديده مرتين قبل أن ينتهي صباح الجمعة.